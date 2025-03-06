Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (4/8)Jetzt kostenlos streamen
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen
Folge 4: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (4/8)
Im Auftrag der Liebe: Moderatorin Tina Ritschl ist unterwegs und fährt mit dem Herzblatt-Taxi quer durch Österreich. In der vierten Folge geht es für Mio aus Wien hoch hinaus. Er darf mit Blick über die Stadt aus einer Auswahl an für ihn zusammengestellten Outfits wählen. Ein Kandidat hat seinen Geschmack getroffen und einer hat leider komplett danebengegriffen. Um Optik geht es auch in Oberösterreich, wenn Karin den Traum vom eigenen Haus mit den Vorstellungen der Kandidaten abgleicht. Mit oder ohne Zaun, eine wilde Hecke oder doch lieber ein englischer Rasen? Beim Date im Karussell dreht sich am Ende alles wieder um die Liebe. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick