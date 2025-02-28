Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (3/8)

ORF1Staffel 1Folge 3vom 28.02.2025
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (3/8)

Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

Folge 3: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (3/8)

59 Min.Folge vom 28.02.2025

Im Auftrag der Liebe: Moderatorin Tina Ritschl ist unterwegs und fährt mit dem Herzblatt-Taxi quer durch Österreich. Jeden Freitag gibt es vorab auf ORF ON eine neue Folge der Dating-Show! In der dritten Folge werden Wien und Salzburg zum Schauplatz, in der es für die Kandidatinnen und Kandidaten zuckersüß wird. Ob für Aline aus Wien und Emanuel aus Salzburg die Liebe durch den Magen geht, zeigt sich, wenn die Kandidat:innen der Rückbank für ihren Single eine Torte aussuchen und ein Lebkuchenherz verzieren. Bildquelle: ORF

