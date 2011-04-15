Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 10

HerzfrequenzStaffel 1Folge 10vom 15.04.2011
44 Min.Folge vom 15.04.2011Ab 12

Karen kann den Überfall nur schwer verarbeiten. Nach einem Krankenbesuch von Stefan bricht sie erneut verzweifelt zusammen. Henriette kümmert sich mütterlich um sie, während Marie Beweise gegen Pahl sammelt. Edgar Pahl überlebt ausgerechnet durch Marie einen schweren Krisenzustand. Wegen einer Sportverletzung landet der rüstige Rentner und Privatpatient Arnulf Kröning in der Seeklinik. Überraschend trifft er hier auf Oberschwester Ursula, seine alte Jugendliebe, die er von nun an mit allen Mitteln umgarnt. Alois beobachtet Ursulas neuen Verehrer skeptisch.

Herzfrequenz
