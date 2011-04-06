Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 3
44 Min.Folge vom 06.04.2011Ab 12
Durch Lucas' Unfall kommen sich Marie und Stefan näher. Marie erfährt von Stefans Tochter, die auf Haiti verschwunden ist. Gleichzeitig muss sie befürchten, dass sie durch Florians Vater, der im Verwaltungsrat der Klinik sitzt, ihren Job verliert. Als Florian abhaut und Marie es ist, die ihn findet, bedanken sich seine Eltern bei ihr und sehen von einer Beschwerde ab. Auch Shirley bangt weiter um ihren Job. Der Medikamentendiebstahl ist noch nicht aufgeklärt und sie ist bis auf weiteres freigestellt. Lucas, der noch einmal Glück hatte, kommt zu Bewusstsein und wäscht Vicky den Kopf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises