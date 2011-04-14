Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 9

HerzfrequenzStaffel 1Folge 9vom 14.04.2011
Folge 9

Folge 9Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 9: Folge 9

44 Min.Folge vom 14.04.2011Ab 12

Karen versucht so zu tun, als hätte es den Überfall nicht gegeben. Doch ihr Verhalten ist merkwürdig. Durch eine Bemerkung Stefans kommt alles ans Licht. Marie und Henriette wollen ihrer Freundin helfen. Shirley muss Johanna berichten, das Vicky die Medikamente entwendet hat. Die Freundinnen versöhnen sich. Johanna versucht herauszufinden, warum ihr Sohn Luckie für Vicky gelogen hat. Edgar Pahl wird mit schweren Kopfverletzungen und stark alkoholisiert eingeliefert. Karen bemerkt kurz darauf, dass das der Kerl ist, der sie am Vorabend fast vergewaltigt hätte - erzählt aber niemandem davon.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen