Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 15
44 Min.Folge vom 26.04.2011Ab 12
Markus und Stefan entschließen sich bewusst, ohne Johanna einzubeziehen, ein in Deutschland nicht lizenziertes Medikament bei Daniela einzusetzen. Es ist ihre einzige Chance ihr Leben zu retten. Ralf hofft, Stefan durch den Fall Daniela ein Bein stellen und los werden zu können. Markus macht Ralf klar, dass er nicht mit ihm rechnen kann - ein Menschenleben ist ihm wichtiger als jede Intrige. Durch Mesut, dem er eine Falle stellt, erfährt Ralf, was Markus und Stefan geplant haben und verständigt Johanna. Die ist entsetzt, von den beiden nicht in Kenntnis gesetzt worden zu sein.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises