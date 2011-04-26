Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 1Folge 15vom 26.04.2011
Markus und Stefan entschließen sich bewusst, ohne Johanna einzubeziehen, ein in Deutschland nicht lizenziertes Medikament bei Daniela einzusetzen. Es ist ihre einzige Chance ihr Leben zu retten. Ralf hofft, Stefan durch den Fall Daniela ein Bein stellen und los werden zu können. Markus macht Ralf klar, dass er nicht mit ihm rechnen kann - ein Menschenleben ist ihm wichtiger als jede Intrige. Durch Mesut, dem er eine Falle stellt, erfährt Ralf, was Markus und Stefan geplant haben und verständigt Johanna. Die ist entsetzt, von den beiden nicht in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

