Johanna entzieht Markus und Stefan den Patienten Fall Daniela. Die beiden stehen gemeinsam zu ihrer Entscheidung. Und wirklich: Danielas Zustand verbessert sich zusehends. Doch das illegale Medikament darf Johanna nicht weiter verabreichen. Nach langer Recherche findet sie eine Lösung: Daniela wird in die Schweiz verlegt, wo sie legal mit dem wirksamen Medikament behandelt werden kann. Obwohl Stefan und Markus die richtige Therapie für Daniela gefunden haben, muss Johanna sie abmahnen. Ina hat das Gefühl unter dem Schicksal ihres Mannes Gerd erdrückt zu werden.

