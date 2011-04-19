Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 12
44 Min.Folge vom 19.04.2011Ab 12
Während Marie ein Seminar in München besucht, verbringen Karen und Henriette einen entspannten Tag im Spa. Den Überfall kann Karen trotzdem nicht einfach vergessen. Ursula verabschiedet sich von ihrer Jugendliebe Arnulf. Alois macht sich indes große Gedanken um den 60. Geburtstag der Oberschwester und befragt die Krankenhaus Belegschaft, nach Ideen für ein passendes Geschenk. Andrea sucht mit ihrer an einem aggressiven Nierentumor erkrankten Tochter Daniela die Seeklinik auf. Obwohl das Mädchen als austherapiert gilt, sieht Stefan eine Chance in einer umstrittenen Behandlungsmethode, der Hyperthermie, und spaltet damit die Ärzteschaft.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises