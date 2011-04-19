Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 12

Herzfrequenz
Staffel 1
Folge 12
vom 19.04.2011
44 Min.
Ab 12

Während Marie ein Seminar in München besucht, verbringen Karen und Henriette einen entspannten Tag im Spa. Den Überfall kann Karen trotzdem nicht einfach vergessen. Ursula verabschiedet sich von ihrer Jugendliebe Arnulf. Alois macht sich indes große Gedanken um den 60. Geburtstag der Oberschwester und befragt die Krankenhaus Belegschaft, nach Ideen für ein passendes Geschenk. Andrea sucht mit ihrer an einem aggressiven Nierentumor erkrankten Tochter Daniela die Seeklinik auf. Obwohl das Mädchen als austherapiert gilt, sieht Stefan eine Chance in einer umstrittenen Behandlungsmethode, der Hyperthermie, und spaltet damit die Ärzteschaft.

Herzfrequenz
