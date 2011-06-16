Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 3Folge 10vom 16.06.2011
43 Min.Ab 12

In letzter Sekunde findet Marie Sarah Steinert und ihren Säugling Paul im Bootshaus. Zwar kann sie durch ihre Erstversorgung das Leben des Babys retten, doch Johanna muss ihre Beurlaubung weiter aufrecht erhalten. Unterdessen schürt Isabelle Markus’ Eifersucht auf das gute Verhältnis zwischen Marie und Stefan. Oberschwester Ursula kuriert Mesuts Kopfschmerzen mit einem ihrer Kräutertees. Als Verwaltungsdirektor Ralf Borowski davon Wind bekommt, dass sie die Tees auch an Patienten weitergibt, gerät die Oberschwester plötzlich in Erklärungsnot.

