Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 42

Staffel 3Folge 2vom 03.06.2011
Folge 42

Folge 42Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 42

43 Min.Folge vom 03.06.2011Ab 12

Markus ist zutiefst verletzt, weil Marie sich Stefan anvertraut, aber ihn nicht an sich heran lässt. Auch gibt er seiner Mutter Johanna die Schuld an der Situation, weil sie ihn dazu gezwungen hat, Marie zu gestehen, dass er für Torbens Versetzung nach Afrika gesorgt hat. Obwohl er entschlossen ist, Marie nicht weiter zu bedrängen, wächst Markus’ Eifersucht auf Stefan und er verliert die Kontrolle über sich. Isabelle erinnert Stefan fröhlich daran, dass heute ihr Hochzeitstag ist. Ausgelöst durch Maries emotionale Verfassung und die gute Zusammenarbeit mit Isabelle wird Stefan nachdenklich.

