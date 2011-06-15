Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 49
43 Min.Folge vom 15.06.2011Ab 12
Marie, die von Johanna beurlaubt wurde, versucht den Aufenthaltsort von Sarah Steinert herauszufinden. Diese hat sich mit ihrem kleinen Sohn Paul vor dem Jugendamt versteckt. Der Gesundheitszustand des Kindes verschlechtert sich rapide und die junge Mutter gerät zunehmend unter Druck. Shirley befürchtet, dass die Affäre mit Bernheimer früher oder später auffliegt und möchte am liebsten vor Vicky reinen Tisch machen. Doch Bernheimer hält das für keine gute Idee. Entgegen seiner Überzeugung lässt sich Lucas erneut von Vicky breitschlagen, ihr bei der Bespitzelung ihres Vaters zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises