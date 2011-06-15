Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 3Folge 9vom 15.06.2011
Marie, die von Johanna beurlaubt wurde, versucht den Aufenthaltsort von Sarah Steinert herauszufinden. Diese hat sich mit ihrem kleinen Sohn Paul vor dem Jugendamt versteckt. Der Gesundheitszustand des Kindes verschlechtert sich rapide und die junge Mutter gerät zunehmend unter Druck. Shirley befürchtet, dass die Affäre mit Bernheimer früher oder später auffliegt und möchte am liebsten vor Vicky reinen Tisch machen. Doch Bernheimer hält das für keine gute Idee. Entgegen seiner Überzeugung lässt sich Lucas erneut von Vicky breitschlagen, ihr bei der Bespitzelung ihres Vaters zu helfen.

