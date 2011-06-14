Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 48

HerzfrequenzStaffel 3Folge 8vom 14.06.2011
Folge 48

Folge 48Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 8: Folge 48

42 Min.Folge vom 14.06.2011Ab 12

Erschrocken über das Verschwinden von Sarah Steinert und die Vorwürfe von Frau Riester vom Jugendamt, macht sich Marie sogleich auf die Suche nach der jungen Mutter. Von Markus und Johanna wird sie jedoch an ihre Pflichten für ihre anderen Patienten erinnert. Als die Polizei in die Seeklinik kommt und Marie mit den Vorwürfen des Jugendamts konfrontiert, springt Markus für seine Frau in die Bresche. Doch sein "ritterlicher" Einsatz bleibt nicht ohne Folgen. Karen gesteht Henriette, dass sie nur deshalb zu Mesut auf Distanz geht, weil sie Angst vor ihren eigenen Gefühlen hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen