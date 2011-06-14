Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 48
42 Min.Folge vom 14.06.2011Ab 12
Erschrocken über das Verschwinden von Sarah Steinert und die Vorwürfe von Frau Riester vom Jugendamt, macht sich Marie sogleich auf die Suche nach der jungen Mutter. Von Markus und Johanna wird sie jedoch an ihre Pflichten für ihre anderen Patienten erinnert. Als die Polizei in die Seeklinik kommt und Marie mit den Vorwürfen des Jugendamts konfrontiert, springt Markus für seine Frau in die Bresche. Doch sein "ritterlicher" Einsatz bleibt nicht ohne Folgen. Karen gesteht Henriette, dass sie nur deshalb zu Mesut auf Distanz geht, weil sie Angst vor ihren eigenen Gefühlen hat.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises