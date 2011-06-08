Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 45

HerzfrequenzStaffel 3Folge 5vom 08.06.2011
Folge 45

Folge 5: Folge 45

42 Min.Folge vom 08.06.2011Ab 12

Marie schafft es endlich, über den Verlust ihres Kindes nach der Trennung von Torben sprechen zu können. Zwar ist sie darüber erleichtert, aber der Vertrauensverlust gegenüber Markus ist damit noch lange nicht beseitigt. Stefan rät ihr, Markus eine zweite Chance zu geben. Doch Marie zweifelt daran, ob sie Markus je wieder vertrauen kann. Als die junge Sarah Steinert mit ihrem Baby Paul in die Seeklinik kommt, nimmt sich Marie ihrer an. Durch die Begegnung mit der jungen Frau wird sich Marie einmal mehr bewusst, wie tief der lang verdrängte Schmerz über den Verlust ihres Kindes sitzt.

