Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 54
42 Min.Folge vom 22.06.2011Ab 12
Marie will, nachdem sie und Stefan sich geküsst haben, am liebsten so schnell wie möglich zur Tagesordnung übergehen. Deshalb verlässt sie die Mädels-WG und zieht wieder bei Markus ein. Allerdings fällt es Stefan nicht ganz so leicht, den Vorfall zu vergessen. Unterdessen sind die Ärzte weiter um Julia Berger bemüht. Doch ohne eine Spenderleber sind sie machtlos. Eine Leberersatztherapie, mit der sie wertvolle Zeit für das junge Mädchen gewinnen könnten, ist momentan genauso wenig möglich, denn in ganz Europa gibt es nur zwei entsprechende Geräte und entsprechend lange Wartelisten. Karen will sich mit Mesut nach einer Wohnung umsehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises