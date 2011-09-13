Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 6Folge 10vom 13.09.2011
Folge 10: Folge 104

43 Min.Folge vom 13.09.2011Ab 12

Dennis Fischer ist auf der Suche nach seinem Freund Mesut in der Seeklinik zusammengebrochen. Als man in seiner Jacke eine Spritze entdeckt, kommt Isabelle der Verdacht, dass Dennis Drogen nimmt. Mesut nimmt seinen Freund in Schutz. Da stellt sich heraus, dass er von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Aber von welcher? Markus möchte verhindern, dass Jan Sonnenberg verlässt und damit sein Leben aufs Spiel setzt. Er bittet Johanna, Jan bei ihnen unterbringen zu dürfen, damit er endlich die Möglichkeit hat, seinen Vater richtig kennenzulernen. Thomas wird dabei vor vollendete Tatsachen gestellt und fühlt sich von seiner Frau übergangen.

