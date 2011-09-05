Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 98
43 Min.Folge vom 05.09.2011Ab 12
Ralf hofft, dass Christiane Weinberger die Landratswahl gewinnt, und mit ihrer Hilfe Johanna die Klinikleitung zu Gunsten von Isabelle zu entziehen. Johanna hat sich schließlich doch dazu durchgerungen, Markus bei der OP seines Vaters zu unterstützen. Gemeinsam setzen sie Jan bei einer OP eine neue Herzklappe ein. Währenddessen kommt Ehemann Thomas überraschend aus Leipzig für einen Kurzbesuch nach Sonnenberg und taucht in der Seeklinik auf. Vicky will mit Hilfe ihrer Verletzungen Shirley dazu bringen, wieder bei ihnen zu Hause einzuziehen. Sie hofft auf diese Weise, die Scheidung ihrer Eltern verhindern zu können.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises