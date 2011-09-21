Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 16: Folge 110
43 Min.Folge vom 21.09.2011Ab 12
Christiane Weinberger äußert den Verdacht, dass Thomas den Unfall mit Absicht herbeigeführt hat und heizt damit die Gerüchteküche in der Klinik an. Unterdessen gerät Marie gegenüber Markus in Erklärungsnot. Niedergeschlagen über den Tod ihres Patienten Andreas Hagemayer, ist sie bei Stefan auf der Couch eingeschlafen und die ganze Nacht nicht nach hause gekommen. Als Markus zudem von dem Kuss zwischen Jan und Johanna erfährt, gerät er ins Grübeln. Mesut wird weiterhin verdächtigt, Sven zusammengeschlagen zu haben. Ralf stellt ihm die Kündigung in Aussicht, sollte er überführt werden.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises