Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 110

HerzfrequenzStaffel 6Folge 16vom 21.09.2011
Folge 110

Folge 110Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 16: Folge 110

43 Min.Folge vom 21.09.2011Ab 12

Christiane Weinberger äußert den Verdacht, dass Thomas den Unfall mit Absicht herbeigeführt hat und heizt damit die Gerüchteküche in der Klinik an. Unterdessen gerät Marie gegenüber Markus in Erklärungsnot. Niedergeschlagen über den Tod ihres Patienten Andreas Hagemayer, ist sie bei Stefan auf der Couch eingeschlafen und die ganze Nacht nicht nach hause gekommen. Als Markus zudem von dem Kuss zwischen Jan und Johanna erfährt, gerät er ins Grübeln. Mesut wird weiterhin verdächtigt, Sven zusammengeschlagen zu haben. Ralf stellt ihm die Kündigung in Aussicht, sollte er überführt werden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen