Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 102

HerzfrequenzStaffel 6Folge 8vom 11.09.2011
Folge 102

Folge 102Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 8: Folge 102

43 Min.Folge vom 11.09.2011Ab 12

Stefan findet über eine Hilfsorganisation eine heiße Spur zu seiner Tochter Charly. Ralf befürchtet, durch Charly könnten seine kriminellen Machenschaften ans Tageslicht kommen. Er setzt Isabelle auf Stefan an, um dessen kleine Tochter vor ihm zu finden. Johanna, die vor dem Verwaltungsrat und Landrätin Christiane Weinberger einen neuen Schockraum durchsetzen will, muss aus diesem Grund einen gemeinsamen Ausflug mit Thomas absagen. Währenddessen macht Ralf der Landrätin die Einbeziehung privater Investoren in die Finanzierung der Seeklinik weiter schmackhaft.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen