Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 102
43 Min.Folge vom 11.09.2011Ab 12
Stefan findet über eine Hilfsorganisation eine heiße Spur zu seiner Tochter Charly. Ralf befürchtet, durch Charly könnten seine kriminellen Machenschaften ans Tageslicht kommen. Er setzt Isabelle auf Stefan an, um dessen kleine Tochter vor ihm zu finden. Johanna, die vor dem Verwaltungsrat und Landrätin Christiane Weinberger einen neuen Schockraum durchsetzen will, muss aus diesem Grund einen gemeinsamen Ausflug mit Thomas absagen. Währenddessen macht Ralf der Landrätin die Einbeziehung privater Investoren in die Finanzierung der Seeklinik weiter schmackhaft.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises