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Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 97

HerzfrequenzStaffel 6Folge 3vom 04.09.2011
Folge 97

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Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 3: Folge 97

43 Min.Folge vom 04.09.2011Ab 12

Markus ist entschlossen, seinen Vater selbst zu operieren. Johanna, die dies zunächst abgelehnt hat, sichert Markus nun doch ihre Unterstützung zu. Doch noch bevor es zu der Operation kommt, kollabiert Jan nach einem Wortwechsel mit Alois. Ralf will Isabelle in der Seeklinik halten und stellt ihr Johannas Nachfolge als medizinische Leiterin der Seeklinik in Aussicht. Stefan und Marie können Bernheimer nur mit Mühe davon abhalten, in Vickys OP einzugreifen. In der Zwischenzeit taucht der Unfallverursacher Robert Kröninger auf und will sich bei Max entschuldigen. Ursula und Alois scheint das gewonnene Cabrio nichts als Ärger zu bescheren.

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