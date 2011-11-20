Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 8Folge 15vom 20.11.2011
Nach Daniels leidenschaftlichem Kuss, bemerkt die überrumpelte Laura mit Schrecken, dass ausgerechnet Stefan sie dabei gesehen hat. Laura befürchtet, dass Stefan sie und Daniel nun für ein Paar hält. Daniel hingegen ist enttäuscht, als Laura ihm zu verstehen gibt, dass sie für ihn nur Freundschaft empfindet, tut aber so, als wäre er auch nur an einer platonischen Freundschaft interessiert. Als eine Wandergruppe im "Wolpertinger" einfällt, kommt Alois an den Rand seiner Belastbarkeit. Ursula überredet ihn, endlich eine Thekenkraft einzustellen, die ihm hilft, die Gastwirtschaft zu führen.

