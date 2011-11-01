Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 138

HerzfrequenzStaffel 8Folge 2vom 01.11.2011
Folge 138

Folge 138Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 2: Folge 138

43 Min.Folge vom 01.11.2011Ab 12

Henriette fühlt sich durch das Lob Isabelles motiviert, Florian aus seinem Tief zu helfen. Sie hat die Idee, heimlich seine Freunde über seinen Unfall zu informieren, so dass Florian begreift, wie wichtig er ihnen ist. Doch der Schuss geht nach hinten los. Vickys Freund Timo hat eine Blinddarmentzündung. Überraschend nimmt Bernheimer Vicky mit in den OP, als Timo operiert wird, und stellt erstaunt fest, dass sich seine Tochter wirklich für Medizin begeistert. Laura muss Karl Enthammer erklären, dass er Krebs im Endstadium hat.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen