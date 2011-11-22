Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 17: Folge 153
42 Min.Folge vom 22.11.2011Ab 12
Laura ist von Stefans Absage beschämt und verletzt. Sie beschließt, sich ihn endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Unterdessen ermutigt Stefan Daniel, weiter um Laura zu werben. Daniel entgeht Lauras Niedergeschlagenheit nicht und er versichert ihr, sie könne ihm alles anvertrauen. Dabei ahnt er nicht, dass Laura ihre Gefühle für Stefan zu schaffen machen. Christophers CT ist unauffällig. Als er bei der Arbeit jedoch erneut mit einem Schwindelanfall zusammenbricht, werden neue, umfangreiche Untersuchungen angeordnet. Henriette hat Nora zwar eine Kampfansage gemacht, ist darüber im Nachhinein jedoch nicht so glücklich.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises