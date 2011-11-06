Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 141

Staffel 8Folge 5vom 06.11.2011
43 Min.Folge vom 06.11.2011Ab 12

Die gemeinsame Nacht auf der Alm und der Abschied von Karl Enthammer ist weder an Laura noch an Stefan spurlos vorüber gegangen. Laura fühlt sich mehr denn je zu ihrem Mentor hingezogen und auch die Kollegen bemerken, dass die beiden - rein beruflich - ein wahes Dreamteam sind. Da Conrad merkt, wie sehr Laura die Ungewissheit über ihren Vater belastet, sucht er erneut das Gespräch mit Saskia, doch diese blockt seine Fragen ab. Unterdessen wendet sich Laura an jemanden, der die Wahrheit über sie und ihren Vater ebenfalls kennt: Saskias Vertrauter Georg. Vicky schlägt sich recht wacker als Praktikantin in der Seeklinik.

