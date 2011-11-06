Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 141
43 Min.Folge vom 06.11.2011Ab 12
Die gemeinsame Nacht auf der Alm und der Abschied von Karl Enthammer ist weder an Laura noch an Stefan spurlos vorüber gegangen. Laura fühlt sich mehr denn je zu ihrem Mentor hingezogen und auch die Kollegen bemerken, dass die beiden - rein beruflich - ein wahes Dreamteam sind. Da Conrad merkt, wie sehr Laura die Ungewissheit über ihren Vater belastet, sucht er erneut das Gespräch mit Saskia, doch diese blockt seine Fragen ab. Unterdessen wendet sich Laura an jemanden, der die Wahrheit über sie und ihren Vater ebenfalls kennt: Saskias Vertrauter Georg. Vicky schlägt sich recht wacker als Praktikantin in der Seeklinik.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises