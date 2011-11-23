Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzfrequenz
Staffel 8
Folge 18
vom 23.11.2011
Laura reißt sich zusammen und erzählt Daniel nichts von ihrem Liebeskummer wegen Stefan. Da bittet sie Professor Conrad, sich ein wenig um Daniel zu kümmern, der in seinen Augen sehr emotional in den Fall Christopher Brandner involviert ist. Professor Conrad und Bernheimer haben nach einem Krampfanfall weitere Untersuchungen bei Christopher angeordnet. Dabei diagnostizieren sie einen bösartigen und schnellwachsenden Hirntumor. Unterdessen legt Conrads alter Mentor Prof. Dr. Sternberger während einer Vortragsreise einen Zwischenstopp in der Seeklinik ein, um seinen ehemaligen Zögling zu besuchen.

