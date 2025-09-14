Highway Heroes Canada
Folge 10: Die Sandwich-Methode
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Auf dem Coquihalla herrscht das jährliche Schneechaos. Doch Gord Boyd weiß, wie man den stillstehenden Verkehr wieder zum Fließen bringt. Eine tonnenschwere Holzlast und ein umgestürzter Truck bringen Dylan Greenwood dagegen an seine Grenzen. Jason Davies kann eine schwierige Bergung nur mithilfe seines mächtigen 70-Tonnen-Rotators erledigen, und Ty Kennedy hat es bei einem nächtlichen Einsatz mit einem versunkenen Pick-up zu tun.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen