Highway Heroes Canada

Gemeinsam durch den Schlamm

ProSieben MAXX Staffel 11 Folge 7 vom 14.09.2025
Gemeinsam durch den Schlamm

Gemeinsam durch den SchlammJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 7: Gemeinsam durch den Schlamm

42 Min. Folge vom 14.09.2025 Ab 12

British Columbia erholt sich langsam von den verheerenden Überschwemmungen. Doch diese haben Spuren hinterlassen: Als Merv einen Sattelzug bergen will, der in den Graben gerutscht ist, muss er gemeinsam mit Al gegen fast metertiefen Morast kämpfen. Jamie wird zu einem schweren Tanklastzug gerufen, der im Schnee feststeckt, während Sim und Kirpal einen Lkw-Fahrer nur mit Mühe davon abhalten können, nach einem Achsbruch an der Leitplanke einfach weiterzufahren.

