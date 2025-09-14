Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 6vom 14.09.2025
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Seit dem Unwetter vor ein paar Wochen ist Highway 7 die einzige Verbindung zur Westküste. Als auf der steilen, kurvigen Schnellstraße ein Sattelzug mit Anhänger im Graben liegen bleibt, muss das Team von Reliable Mission die Straße so schnell wie möglich wieder freimachen. Kirpal und seine Söhne kämpfen unterdessen mit einem Bagger, der auf einer Farm auf einem Haufen Sägemehl umgekippt ist.

ProSieben MAXX
