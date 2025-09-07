Highway Heroes Canada
Folge 5: Ein Truck in der Kälte
42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Jamie ist mit seinem kalifornischen Abschleppwagen zum ersten Mal im Schnee unterwegs. Minustemperaturen machen dem Schwergewicht sehr zu schaffen. Auch der junge Cary Quiring hat alle Mühe, liegengebliebenen Trucks zu helfen. Er ist zum ersten Mal in einem schweren Abschleppwagen in den winterlichen Bergen unterwegs. Merv und Jason haben es mit einem versunkenen Viehlaster in einem Hochwassergebiet zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen