ProSieben MAXXStaffel 11Folge 16vom 21.09.2025
Folge 16: Gemeinsam gegen den Frost

41 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Während Kurtis mit einem plötzlichen Wintereinbruch auf dem Coquihalla kämpft, muss MSA Towing einen vollbeladenen Sattelzug, der in einer engen Kurve im Graben gelandet ist, wieder aufrichten. Merv von Aggressive Towing ist ebenfalls vor Ort. Mit drei Rotatoren versuchen sie, den 35 Tonnen schweren Truck wieder auf die Straße zu heben. Außerdem muss ein Van, der nach einem Bergsturz in die Tiefe gestürzt ist, geborgen werden.

