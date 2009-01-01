Hilfe unter gutem Stern: Für ein leidgeprüftes ÄthiopienJetzt kostenlos streamen
Hilfe unter gutem Stern
Folge 1: Hilfe unter gutem Stern: Für ein leidgeprüftes Äthiopien
Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Welt. Auch in Jahren ohne Hungersnot müssen 45 Prozent der 80 Millionen EinwohnerInnen mit weniger als einem Euro am Tag ihr Auslangen finden. Die Dreikönigsaktion, die mit den SternsingerInnen eine bedeutende Weihnachtstradition pflegt und zugleich eine der erfolgreichsten Hilfsorganisationen Österreichs darstellt, versucht in unterschiedlichen Hilfsprojekten die Not der Menschen zu lindern. Das Team des ORF-Steiermark besuchte das leidgeprüfte Äthiopien südlich von Addis Abeba. Die filmische Reise führt über das atemberaubende Hochland bis zum Nomadenvolk der Hamer an der Grenze zum Sudan und zu Kenia und zeigt die unbeschreiblichen Anstrengungen mit denen die Menschen in diesem Teil der Welt ihr Leben meistern müssen. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF/Seidl | ORF/Lercher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick