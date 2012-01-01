Hilfe unter gutem Stern: Für ein Nepal in tiefster ArmutJetzt kostenlos streamen
Hilfe unter gutem Stern
Folge 4: Hilfe unter gutem Stern: Für ein Nepal in tiefster Armut
26 Min.Folge vom 01.01.2012
Nepal ist das Land der vergessenen Armut: Die Hälfte der 28 Millionen EinwohnerInnen muss mit weniger als einem Euro am Tag ihr Auskommen finden. Durch Hilfsprojekte der Dreikönigsaktion können viele dieser Menschen unterstützt werden. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF
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