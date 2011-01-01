Hilfe unter gutem Stern: Für Gerechtigkeit in GuatemalaJetzt kostenlos streamen
Hilfe unter gutem Stern
Folge 3: Hilfe unter gutem Stern: Für Gerechtigkeit in Guatemala
26 Min.Folge vom 01.01.2011
Guatemala war das Schwerpunktland der Dreikönigsaktion 2011. Mit gutem Grund. Denn die Bevölkerung dieses zentralamerikanischen Landes ist weitgehend auf sich allein gestellt. Regisseur Gernot Lercher und Kameramann Erhard Seidl haben Guatemala besucht und begleiteten Projektreferenten des Hilfswerks bei ihrer Arbeit. Das Ergebnis ist eine bewegende Dokumentation, mit ebenso berührenden wie erschreckenden Eindrücken und Aussagen. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF/Lercher | ORF/Seidl
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