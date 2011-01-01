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Hilfe unter gutem Stern

Hilfe unter gutem Stern: Für Gerechtigkeit in Guatemala

ORF2Staffel 1Folge 3vom 01.01.2011
Hilfe unter gutem Stern: Für Gerechtigkeit in Guatemala

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Hilfe unter gutem Stern

Folge 3: Hilfe unter gutem Stern: Für Gerechtigkeit in Guatemala

26 Min.Folge vom 01.01.2011

Guatemala war das Schwerpunktland der Dreikönigsaktion 2011. Mit gutem Grund. Denn die Bevölkerung dieses zentralamerikanischen Landes ist weitgehend auf sich allein gestellt. Regisseur Gernot Lercher und Kameramann Erhard Seidl haben Guatemala besucht und begleiteten Projektreferenten des Hilfswerks bei ihrer Arbeit. Das Ergebnis ist eine bewegende Dokumentation, mit ebenso berührenden wie erschreckenden Eindrücken und Aussagen. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF/Lercher | ORF/Seidl

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