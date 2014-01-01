Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hilfe unter gutem Stern

Hilfe unter gutem Stern: 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt

ORF2Staffel 1Folge 8vom 01.01.2014
Hilfe unter gutem Stern: 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt

Hilfe unter gutem Stern: 60 Jahre Hilfe für die Armen der WeltJetzt kostenlos streamen

Hilfe unter gutem Stern

Folge 8: Hilfe unter gutem Stern: 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt

26 Min.Folge vom 01.01.2014

Die Tradition des Sternsingens feierte 2014 in Österreich ihr 60-jähriges Bestehen. Der ORF Steiermark begleitete die Dreikönigsaktion filmisch seit dem Jahr 2001, in der Jubiläumsdokumentation spannten Regisseur Gernot Lercher & Kameramann Erhard Seidl einen eindrucksvollen Bogen über die Hilfsprojekte auf drei Kontinenten. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hilfe unter gutem Stern
ORF2
Hilfe unter gutem Stern

Hilfe unter gutem Stern

Alle 1 Staffeln und Folgen