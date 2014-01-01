Hilfe unter gutem Stern: 60 Jahre Hilfe für die Armen der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Hilfe unter gutem Stern: 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt
26 Min.Folge vom 01.01.2014
Die Tradition des Sternsingens feierte 2014 in Österreich ihr 60-jähriges Bestehen. Der ORF Steiermark begleitete die Dreikönigsaktion filmisch seit dem Jahr 2001, in der Jubiläumsdokumentation spannten Regisseur Gernot Lercher & Kameramann Erhard Seidl einen eindrucksvollen Bogen über die Hilfsprojekte auf drei Kontinenten. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF
