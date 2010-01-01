Hilfe unter gutem Stern: Im Abseits von SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Hilfe unter gutem Stern
Folge 2: Hilfe unter gutem Stern: Im Abseits von Südafrika
29 Min.Folge vom 01.01.2010
Die Doku blickt hinter die schillernde Fassade des Landes und beleuchtet Schicksale von Menschen, die wie Millionen anderer, abseits der touristischen Pfade, mit der Hilfe der Dreikönigsaktion hart um ein würdevolles Leben kämpfen. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF/Seidl
