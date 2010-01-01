Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hilfe unter gutem Stern: Im Abseits von Südafrika

ORF2Staffel 1Folge 2vom 01.01.2010
29 Min.Folge vom 01.01.2010

Die Doku blickt hinter die schillernde Fassade des Landes und beleuchtet Schicksale von Menschen, die wie Millionen anderer, abseits der touristischen Pfade, mit der Hilfe der Dreikönigsaktion hart um ein würdevolles Leben kämpfen. Regie: Gernot Lercher Kamera: Erhard Seidl Bildquelle: ORF/Seidl

ORF2
