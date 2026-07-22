Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): VäterJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2
Folge 3: Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Väter
Pfarrer Reiser zwischen Zölibat, der großen Liebe und einem Kirchenskandal, der alles verändert. Als Agnesa heiraten will, trifft es Hans Reiser hart: Ihr Bräutigam ist ausgerechnet sein Vater Michael, zu dem er ein zerrüttetes Verhältnis hat. Und nun soll Hans die Trauung auf dem heimischen Hof vollziehen. Beim Polterabend mit Agnesas kroatischer Großfamilie brechen alte Wunden auf – eine schmerzhafte Erinnerung an seinen Vater wird wach. Als Michael kurz vor dem Ja-Wort flieht, muss Hans sich seiner Vergangenheit stellen. Besetzung: Stephan Zinner (Pfarrer Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Viorica Prepelita (Agnesa Owieczka) Robert Spitz (Georg "Girgl" Geschwender) Oskar Katzmair (Hans Reiser (10 Jahre)) Moritz Katzmair (Michael Reiser (jünger)) Sabrina Hilde (Genoveva Reiser) Regie und Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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