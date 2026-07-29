Himmel, Herrgott, Sakrament (6/6): Langsam aber sicherJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2
Folge 6: Himmel, Herrgott, Sakrament (6/6): Langsam aber sicher
Lisa entdeckt Hinweise auf einen möglichen Millionenbetrug: Kardinal Brunnenmayr soll ein Erbe unterschlagen haben, das dem Papst vermacht wurde. Kurz bevor sie die Enthüllung veröffentlichen kann, wird sie entlassen und mit Geld zum Schweigen gebracht. Doch Lisa reist nach Rom, um den Vatikan selbst zu informieren. Hans Reiser folgt ihr bis zum Petersplatz, wo sich entscheidet, ob die Wahrheit ans Licht kommt und wie ihre Zukunft aussieht. Stephan Zinner (Pfarrer Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Helmut Berger (Luigi Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Christian Lerch (Alois Stadler) Anja Signitzer (Ruth Beck) Anuschka Tochtermann (Carla Seitz) Corinna Binzer (Anna Seiler) Roland Hefter (Ludwig Seiler) Eli Wasserscheid (Heike Eder) Regie und Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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