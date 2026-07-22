Himmel, Herrgott, Sakrament (4/6): MütterJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament Staffel 2
Folge 4: Himmel, Herrgott, Sakrament (4/6): Mütter
Für Wirbel in der Pfarre sorgt Hans Reiser mit seinen unkonventionellen Ideen: Er kämpft für eine afrikanische Beerdigung und möchte die klassische Beichte bei der Erstkommunion durch ein persönliches Gespräch ersetzen. Während Heike Mühlbauer darüber empört ist und ihre Tochter in eine andere Gemeinde schicken will, sucht Georgina begeistert ihren eigenen Weg. Gleichzeitig erhält Lisa Kirchberger ein überraschendes Angebot vom Kardinal. Besetzung: Stephan Zinner (Pfarrer Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Felicitas Bogner Schauspieler:innen Florian Karlheim (Heiner Kurz) Kathrin Anna Stahl (Heike Mühlbauer) Noemi Schudel (Georgina Mühlbauer) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Regie und Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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