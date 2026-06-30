Himmel, Herrgott, Sakrament (1/6): Ein wilder HundJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 1: Himmel, Herrgott, Sakrament (1/6): Ein wilder Hund
Pfarrer Reiser pfeift auf Konventionen und wirbelt seine neue Gemeinde dadurch kräftig auf. Pfarrer Hans Reiser startet holprig in seiner Münchner Gemeinde: Zu spät zur Taufe und ein unbedachter Fluch sorgen für Aufregung. Stadträtin Cornelia Vogelsang will den unkonventionellen Geistlichen schnell wieder loswerden, doch ihre Tochter Lisa und viele Gemeindemitglieder schätzen seine frische Art. Als auch die Presse aufmerksam wird, gerät selbst Kardinal Brunnenmayr unter Druck – dabei sollte Reiser die Kirche beleben, nicht für Schlagzeilen sorgen. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner, Marcus Pfeiffer Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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