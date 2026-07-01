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Himmel, Herrgott, Sakrament

Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue Freunde

ORF2Staffel 1Folge 3vom 01.07.2026
Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue Freunde

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Himmel, Herrgott, Sakrament

Folge 3: Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue Freunde

44 Min.Folge vom 01.07.2026

Pfarrer Hans Reiser stellt sich schützend vor Klimaaktivistin Nathalie und bietet ihr kurzerhand den Gottesdienst als Bühne. Als ihr Freund dort zur Gewalt aufruft, ist der Skandal perfekt: Die Presse stürzt sich auf den "Aktivistenpfarrer", Kardinal Brunnenmayr ist entsetzt. Doch dann erreicht Reiser eine noch brisantere Nachricht aus der Heimat: Sein Vater hält einen Beamten mit dem Gewehr in Schach. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie & Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl

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