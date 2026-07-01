Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue FreundeJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 3: Himmel, Herrgott, Sakrament (3/6): Neue Freunde
Pfarrer Hans Reiser stellt sich schützend vor Klimaaktivistin Nathalie und bietet ihr kurzerhand den Gottesdienst als Bühne. Als ihr Freund dort zur Gewalt aufruft, ist der Skandal perfekt: Die Presse stürzt sich auf den "Aktivistenpfarrer", Kardinal Brunnenmayr ist entsetzt. Doch dann erreicht Reiser eine noch brisantere Nachricht aus der Heimat: Sein Vater hält einen Beamten mit dem Gewehr in Schach. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie & Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick