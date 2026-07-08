Himmel, Herrgott, Sakrament (6/6): Nacht der EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 6: Himmel, Herrgott, Sakrament (6/6): Nacht der Entscheidung
Nach einem heftigen Streit mit dem Kardinal zieht Pfarrer Reiser die Reißleine und tauscht die Kanzel gegen ein Taxi. Während er die unterschiedlichsten Menschen durch München fährt, wird ihm klar, dass er seiner größten Herausforderung nicht davonfahren kann: der Entscheidung zwischen seiner Liebe zu Lisa und seiner Berufung. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Fritz Karl (Franz Spinner) Christian Lerch (Alois Stadler) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner, Marcus Pfeiffer Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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