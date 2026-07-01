Himmel, Herrgott, Sakrament (4/6): SprachlosJetzt kostenlos streamen
Himmel, Herrgott, Sakrament
Folge 4: Himmel, Herrgott, Sakrament (4/6): Sprachlos
Pfarrer Hans Reiser begleitet seit Jahren ein Ehepaar, dessen kleine Tochter seit ihrer Geburt im Koma liegt. Als die Ärzte empfehlen, die lebenserhaltenden Geräte abzuschalten, gerät sein Glaube ins Wanken. Reiser zieht sich zurück, bis Lisa und sein Vater ihn daran erinnern, warum er einst Pfarrer geworden ist. Eine bewegende Folge über Hoffnung, Abschied und den Mut, Verantwortung zu tragen. Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Emilia Braumandl (Nathalie Kirchberger) Milo Haaf (Florian Kirchberger) Sabrina Amali (Clara Hiller) Christian Lerch (Alois Stadler) Sigi Zimmerschied (Michael Reiser) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie & Drehbuch: Franz Xaver Bogner Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl
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