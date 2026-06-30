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Himmel, Herrgott, Sakrament

Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige Mann

ORF2Staffel 1Folge 2vom 30.06.2026
Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige Mann

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Himmel, Herrgott, Sakrament

Folge 2: Himmel, Herrgott, Sakrament (2/6): Der richtige Mann

43 Min.Folge vom 30.06.2026

Ein Fremder beichtet Pfarrer Hans Reiser einen geplanten Mord – und sperrt ihn kurzerhand im Beichtstuhl ein. Der Mann ist verschwunden, die Polizei tabu: Das Beichtgeheimnis bindet Reiser die Hände. Also nimmt der unkonventionelle Pfarrer selbst die Verfolgung auf. Erst seinem Beichtvater, Kardinal Brunnenmayr, vertraut er sich an. Gelingt es den beiden, den potenziellen Täter rechtzeitig zu stoppen? Besetzung: Stephan Zinner (Hans Reiser) Anne Schäfer (Lisa Kirchberger) Erwin Steinhauer (Kardinal Georg Brunnenmayr) Susi Stach (Cornelia Vogelsang) Fritz Karl (Franz Spinner) Christian Lerch (Alois Stadler) Lilly Forgách (Sissy Allgeier) Regie: Franz Xaver Bogner Drehbuch: Franz Xaver Bogner, Marcus Pfeiffer Bildquelle: ORF/BR/maze pictures GmbH/Barbara Bauriedl

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