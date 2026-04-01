Nazca-Linien entschlüsseltJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 13: Nazca-Linien entschlüsselt
41 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
In der Nazca Wüste kann man aus luftiger Höhe mysteriöse Scharrbilder wie geometrischen Formen und Abbildungen von Menschen und Tieren entdecken. Laurence Fishburne präsentiert die bekanntesten Theorien über den Ursprung der Linien in Peru.
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History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC