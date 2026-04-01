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History's Greatest Mysteries

Die Legende von Bigfoot

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 18vom 25.04.2026
Die Legende von Bigfoot

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History's Greatest Mysteries

Folge 18: Die Legende von Bigfoot

40 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Trotz tausender Sichtungen quer durch die USA, bleibt Bigfoot ein Geheimnis und wurde nie offiziell identifiziert. Die Wahrheit scheint irgendwo in der tiefsten Wildnis zu liegen.

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