Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Mysteries

Der verschollene Nazi-Schatz

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 14vom 11.04.2026
Der verschollene Nazi-Schatz

Der verschollene Nazi-SchatzJetzt kostenlos streamen

History's Greatest Mysteries

Folge 14: Der verschollene Nazi-Schatz

40 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Laurence Fishburne präsentiert die interessantesten Theorien über den Verbleib der Schätze und Reichtümer, die von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs geraubt wurden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Mysteries
Kabel Eins Doku
History's Greatest Mysteries

History's Greatest Mysteries

Alle 1 Staffeln und Folgen