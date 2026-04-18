History's Greatest Mysteries
Folge 15: Kleopatras Grabkammer
41 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Das Grab der ägyptischen Königin Kleopatra ist bis heute unentdeckt und gilt als eines der letzten großen Rätsel der Archäologie. Laurence Fishburne präsentiert die spannendsten Theorien zu dem Rätsel um das verschwundene Grab.
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Alle Staffeln im Überblick
History's Greatest Mysteries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC