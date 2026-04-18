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History's Greatest Mysteries

Das Havanna-Syndrom

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 16vom 18.04.2026
Das Havanna-Syndrom

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History's Greatest Mysteries

Folge 16: Das Havanna-Syndrom

40 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Schmerzen, Tinnitus, Übelkeit - das sind nur einige der Symptome, die das Havanna-Syndrom beschreiben. Die ersten Fälle tauchten 2016 in der kubanischen Hauptstadt auf und betrafen vorwiegend US-Diplomaten und Mitarbeitende des Geheimdienstes.

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