Hochsee Cowboys
Folge 1: Auf ein Neues
48 Min.Ab 12
Die Fischer von Gloucester im US-Bundesstaat Massachusetts fahren in der Hoffnung aufs offene Meer hinaus, den ersten Blauflossen-Thunfisch der Saison aus dem Atlantik zu holen. Der Wettbewerb zwischen den Bootsbesatzungen ist äußerst hart.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved