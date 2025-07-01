Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Auf ein Neues

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 1
Auf ein Neues

Auf ein NeuesJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 1: Auf ein Neues

48 Min.Ab 12

Die Fischer von Gloucester im US-Bundesstaat Massachusetts fahren in der Hoffnung aufs offene Meer hinaus, den ersten Blauflossen-Thunfisch der Saison aus dem Atlantik zu holen. Der Wettbewerb zwischen den Bootsbesatzungen ist äußerst hart.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen