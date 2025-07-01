Hochsee Cowboys
Folge 3: Krieg der Zahlen
48 Min.Ab 12
Die Fangsaison für den Blauflossen-Thunfisch läuft schon seit ein paar Wochen, und die Fischerboot-Käpitäne aus Gloucester im US-Bundesstaat Massachusetts wissen inzwischen, wo sie die Fische am besten fangen können. Die Fangstellen sind extrem begehrt, und so ist es kein Wunder, dass die Emotionen auch mal überkochen können, wenn die Boote um ihr jeweiliges Stückchen Ozean kämpfen. Denn ein guter Fangplatz ist für die Fischer überlebenswichtig.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved