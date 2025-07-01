Hochsee Cowboys
Folge 12: Letzter Wagemut
46 Min.Ab 12
Die Fischer haben nur noch drei Wochen Zeit, einen der begehrten Blauflossen-Thunfische zu fangen. Dafür gehen sie viele Risiken ein, um so viele Fische wie möglich an Deck zu bringen, bevor es endgültig zu spät ist.
